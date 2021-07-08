В Новосибирске будут судить студента, из ревности приковавшего свою девушку наручниками к батарее

Об этом сообщает сайт регионального управления Следственного комитета. Это произошло еще в конце апреля. Как уже установило следствие, 16-летний юноша прочитал переписку 17-летней подруги, та сказала, что уходит от него, но он сначала побил ее, а потом пристегнул наручниками к батарее в общежитии и ушел. Та смогла дозвониться матери, она вызвала полицию. Девушку освободили, а юношу задержали. Свою вину он не признал. Ему грозит до пяти лет.
2021-07-08T16:33:18+03:00
2021-07-08T16:33:18+03:00
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16:33, 08 июля 2021
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