В российских школах начнут преподавать основы финансовой грамотности, — сообщает пресс-служба Центробанка. С 1 сентября следующего года начнется преподавание в первом и пятом классах. В перспективе финансовой грамотности будут учить с 1 по 9 класс. Финансовую грамотность будут преподавать не в рамках отдельного предмета, а в курсах математики, окружающего мира, обществознания и даже географии. В частности, школьников будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, оценивать риски предпринимательской деятельности и знакомить с основными видами финансового мошенничества.
2021-07-08T16:32:32+03:00
2021-07-08T16:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2867740-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 08 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…