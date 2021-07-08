В российских школах начнут преподавать основы финансовой грамотности, — сообщает пресс-служба Центробанка. С 1 сентября следующего года начнется преподавание в первом и пятом классах. В перспективе финансовой грамотности будут учить с 1 по 9 класс. Финансовую грамотность будут преподавать не в рамках отдельного предмета, а в курсах математики, окружающего мира, обществознания и даже географии. В частности, школьников будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, оценивать риски предпринимательской деятельности и знакомить с основными видами финансового мошенничества.