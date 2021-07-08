Московская полиция завела первое уголовное дело о мошенничестве на человека, который пытался купить цифровой код вакцинированного от коронавируса. За это он собирался заплатить 9000 рублей. Всего же столичные правоохранители возбудили уже 55 дел о поддельных документах, связанных с вакцинацией от Covid-19 (помимо справок о вакцинации это еще и справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации).

Без этих кодов с 28-го июня нельзя попасть в кафе и рестораны, за исключением летних террас и обслуживания на ынос.