УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала чемпионата Европы Англия – Дания, сообщает пресс-служба организации. Дело завели по факту использования лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить игрока во время пенальти, а также в связи с ненадлежащим поведением болельщиков во время исполнения гимна Дании и использования пиротехники на трибунах.

Основное время матча закончилось в ничью, в дополнительном был назначен пенальти в ворота датчан, по итогам которого Англия одержала победу 2:1. В финале 11 июля она сыграет с Италией.