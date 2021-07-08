Привитые за рубежом столкнулись с проблемами их признания на территории России

Привитые за рубежом не смогут получить QR-код о вакцинации в Москве, но и столкнулись с серьезными проблемами для работы. Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» врач Николай, во время работы в Европе он привился от коронавируса вакциной AstraZeneca, однако в России его сертификат вакцинации недействителен. По его словам это может создать серьезные проблемы для работы.

«Я работаю врачом на две страны, и одним из первых у меня была возможность вакцинироваться. Первую вакцину я сделал в феврале AstraZeneca, а вторую в конце апреля. Мне был выдан европейский сертификат вакцинации, но оказывается, у нас он никаким образом не действителен. QR-код можно получить только если были сделаны прививки, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Тут вопрос стоит даже не в получении QR-кода, меня беспокоит то, что нужно 60% сотрудников были привиты, Это открытый вопрос, на который никто ответить не может», — рассказал он.

Николай объяснил, что прививаться повторно пока рано, так что вакцинироваться здесь «Спутником V» он сейчас тоже не может.