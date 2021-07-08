Глава Якутска рекомендовал известному комику Азамату Мусагалиеву не приезжать в город ради его же безопасности

Так мэр Евгений Григорьев отреагировал на скетч, снятый еще в 2014 году.

«Крайне неудачной» считает шутку ведущего ТНТ Азамата Мусагалиева Евгений Григорьев. В интервью изданию News.Ykt.Ru глава Якутска заявил, что юмор у комика ниже плинтуса, и выразил надежду на то, что народ принял извинения, которые ранее принес Мусагалиев. При этом, считает Григорьев, в Якутск шоумену лучше не приезжать, цитата, «в целях своей же безопасности». Речь идет о скетче, снятом еще в 2014 году во время игр КВН – в нем Мусагалиев играет роль ордынского воина, который, чтобы избежать смерти, убеждает богатыря, что он некрасивая якутская женщина, но «сейчас мужчина». Внимание на этот скетч якутские СМИ обратили в начале месяца. После этого Мусагалиев опубликовал в своем инстаграме видео с извинениями. Он подчеркнул, что искренне удивился реакции на выдумку. Комик не хочет усугублять ситуацию, считает шутку неудачной, не хотел никого обидеть и приносит извинения всем, кого скетч задел.

Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска в апреле этого года – после того, как об отставке заявила Сардана Авскентьева