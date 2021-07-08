ЕС предложил России взаимно признать ковидные сертификаты

Это должно упростить путешествия для граждан.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер допустил, что Москва могла бы признать цифровые сертификаты, которые позволяют людям свободно путешествовать внутри стран-ЕС, а Брюссель одновременно с этим мог бы одобрить эквивалентный документ, который используют в Евразийском экономическом союзе. По словам дипломата, представители ЕС уже обратились с таким предложением в российское Министерство здравоохранения.

Ковидный сертификат, о котором идёт речь, содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Привитыми, согласно документу, пока что признаются только те люди, которые прошли вакцинацию одобренными в Евросоюзе препаратами. Ни одна из российских вакцин эту процедуру пока что не прошла.

Эдерер добавил, что ЕС не заинтересована в политизации сертификации препарата «Спутник». Дипломат подчеркнул, что это конфиденциальный процесс, и выразил уверенность, что он закончится рационально и непредвзято.

В свою очередь в России пока официально не одобрили ни одну из иностранных вакцин. Массовая вакцинация в стране проводится только отечественными препаратами.