Рубль заметно слабеет на Московской бирже

В ходе сегодняшних торгов доллар преодолел отметку в 75 рублей, а евро – в 89 рублей. Эта динамика наблюдается на фоне снижения нефтяных котировок в последние дни, возможно, влияние оказало и увеличение закупок валюты со стороны Минфина.