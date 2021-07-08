Рубль заметно слабеет на Московской бирже

В ходе сегодняшних торгов доллар преодолел отметку в 75 рублей, а евро – в 89 рублей. Эта динамика наблюдается на фоне снижения нефтяных котировок в последние дни, возможно, влияние оказало и увеличение закупок валюты со стороны Минфина.
2021-07-08T15:32:57+03:00
2021-07-08T15:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 08 июля 2021
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