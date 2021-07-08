Роспотребнадзор заявляет, что вакцина в Москве есть в достаточном количестве

Во всех частях города есть возможность привиться в удобное время. По его данным, первый из двух компонентов вакцины в Москве получили более 3 миллионов 200 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли более миллиона 800 тысяч.
2021-07-08T15:32:43+03:00
2021-07-08T15:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 08 июля 2021
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