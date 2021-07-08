«Проект» со ссылкой на источники сообщает, что в правительстве подготовили распоряжение о минимизации плохих новостей

Сайт «Проект» со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров, сообщает, что в правительстве подготовили распоряжение о минимизации негативных новостей. Согласно этому документу, теперь всю основную статистику будут публиковать раз в неделю – вечером в среду, а самые чувствительные данные, например, о смертности от коронавируса, будут выпускать раз в месяц по пятницам. Собеседники издания утверждают, что таким образом власти хотят сократить число плохих новостей перед выборами в Госдуму. Против такой инициативы выступил Росстат, но «Проект» предполагает, что решение о минимизации плохих новостей в любом случае будет принято.
2021-07-08T15:32:23+03:00
2021-07-08T15:32:23+03:00
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15:32, 08 июля 2021
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