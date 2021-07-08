Власти Японии за две недели до Олимпийских игр в Токио объявили там режим чрезвычайной ситуации

В столичном регионе Японии решено отказаться от допуска местных зрителей на мероприятие и соревнования. В четырех префектурах местных зрителей решено допустить. В оргкомитете Олимпиады также сообщили, что число зрителей будет зависеть от ситуации с коронавирусом непосредственно перед началом соревнований.