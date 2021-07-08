Белорусские силовики проводят обыски в редакциях сразу нескольких газет и интернет-изданий

Некоторые из них оказались заблокированы на территории страны.

Наиболее масштабные обыски на данный момент ведутся в офисе интернет-издания «Наша Нива», пишет интернет-издание «Медиазона. Беларусь». Силовики пришли в бухгалтерию и увезли главного бухгалтера домой на обыск. В свою очередь, главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича увезли на допрос, сковав руки за спиной. Также журналисты редакции подчеркнули, что с несколькими из коллег у них нет связи. Само интернет-издание белорусские власти заблокировали: это было сделано на основании уведомления Генпрокуратуры.

Силовики пришли с обыском еще в несколько изданий. На это пожаловались в издании Intex-press из Барановичей и в «Бресткой газете», где, по словам очевидцев, силовики грозились выломать дверь. А копия основного сайта польского «Еврорадио» оказалась заблокирована.

Около полутора месяцев назад белорусские силовики пришли с обысками в офис независимого интернет-издания Tut.by, одного из крупнейших в стране. В результате его работа оказалась фактически парализована.