Брифинг руководителей Испании и Литвы был прерван из-за появления российских военных самолетов

Брифинг руководителей Испании и Литвы на базе НАТО в балтийской республике был прерван из-за появления близ границы российских военных самолётов.

Два российских самолёта Су-24 совершали полёт из Калининградской области в материковую часть России, сообщил пресс-секретарь штаба обороны Литвы агентству ТАСС. По словам Андрюса Дилды, самолеты не поддерживали связь с наземным центром управления полетами. Для их сопровождения над Балтийским морем в международном воздушном пространстве у границы Литвы был поднят патруль воздушной полиции. Испанская газета Mundo пишет, что после сигнала тревоги два самолета НАТО срочно поднялись с базы альянса в литовском Шяуляе. Именно на ней находился премьер Испании. Педро Санчес на этой неделе совершает поездку по странам Прибалтики. На базе НАТО он проводил брифинг вместе с президентом Литвы. Во время общения с прессой в помещении появились военные и стали готовиться к вылету. Руководителей Испании и Литвы попросили отойти в сторону, чтобы самолёт смог вылететь, пишет издание. В правительстве Испании уточнили, что после объявления тревоги в небо были подняты два испанских самолета. После их вылета брифинг был продолжен. Источники издания на военной базе пояснили, что это «обычные действия российской авиации».

В Минобороны России не раз утверждали, что военные выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.