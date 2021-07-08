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Эксклюзив Эха 14:37, 08 июля 2021

Октябрьский суд Екатеринбурга 9 июля рассмотрит апелляцию Ройзмана на участие в нежелательной организации

Октябрьский суд города Екатеринбурга завтра рассмотрит апелляцию экс-мэра Евгения Ройзмана на штраф в 5 тысяч рублей, назначенный за участие в форуме «Объединенные демократы», как в нежелательной организации. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это штраф был назначен, когда задержали 204 человека в гостинице «Измайловская» во время проведения форума муниципальных депутатов. Там были депутаты ЗакСобраний, были депутаты городских Дум. И очень странная формулировка была — за участие в нежелательной организации», — рассказал Ройзман.

По словам экс-мэра Екатеринбурга, на форум он приехал по приглашению организаторов выступить по теме особенностей местного самоуправления, однако после начала мероприятия все участники и организаторы были задержаны полицейскими. «Мне выписали за это штраф 5 т.р. Но никто не смог объяснить, за что этот штраф мне был все-таки выписан, и какой закон я нарушил. На мой вопрос мне ответили: «Вы же понимаете». Но я не понимаю. Мой юрист тоже не понимает, за что этот штраф был выписан. Если человека штрафуют, то надо объяснить», — отметил Ройзман.
13 марта полиция задержала участников форума «Объединенных демократов» в Москве, среди которых был Ройзман. 25 мая суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана на 5 тыс. рублей.


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