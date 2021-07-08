Мосгорсуд признал законным решение назначить два года колонии москвичу Станиславу Ахмедову. Он был осужден за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Согласно материалам дела, находясь рядом с Пушкинской площадью, он трижды ударил полицейского ногой.