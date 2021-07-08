Венедиктов: Более половины москвичей, собирающихся голосовать 19 сентября, сделают это в электронном формате

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов прогнозирует, что более половины москвичей, собирающихся голосовать 19 сентября, сделают это в электронном формате. Он добавил, что на голосовании предполагается ввести новые опции, которые будут протестированы до выборов. Если они не дадут нужного эффекта, то использоваться не будут, — сказал он.

На предстоящих выборах в сентябре онлайн смогут проголосовать Москва и еще шесть регионов.