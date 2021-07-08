Организаторы Олимпиады решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятия и соревнования в столичном регионе

Организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятие и соревнования в столичном регионе Японии. Об этом сообщает агентство Киодо. В оргкомитете Олимпиады также сообщили, что число зрителей будет зависеть от ситуации с коронавирусом непосредственно перед началом соревнований.
2021-07-08T14:34:14+03:00
2021-07-08T14:34:50+03:00
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14:34, 08 июля 2021
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