Организаторы Олимпиады решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятия и соревнования в столичном регионе

Организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятие и соревнования в столичном регионе Японии. Об этом сообщает агентство Киодо. В оргкомитете Олимпиады также сообщили, что число зрителей будет зависеть от ситуации с коронавирусом непосредственно перед началом соревнований.