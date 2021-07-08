Депутат партии «Единая Россия» Николай Николаев сообщил, что его мать скончалась после вакцинации от коронавируса. В своем телеграм-канале он отметил, что не знает, произошло ли это вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации. Он выразил свое возмущение из-за того, что людям пожилого возраста разрешили проходить вакцинацию без предварительного обследования. В разговоре с изданием Ura.ru депутат от комментариев отказался.