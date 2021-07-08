Евросоюз предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, ЕС направил письмо в российский Минздрав, предлагая провести обсуждение того, не хотела бы ли Россия поучаствовать в процессе признания эквивалентности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление Эдерера хорошим сигналом и отметил, что Россия выступает за диалог с другими странами по признанию как сертификатов о прививках, так и вакцин от коронавируса.