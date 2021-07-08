Продолжаются споры вокруг пенальти, благодаря которому Англия оказалась в финале Чемпионата Европы

УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала Евро Англия — Дания. В Союзе инициировали дело по факту использования лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить Шмейхеля во время пенальти, а также в связи с ненадлежащим поведением болельщиков во время исполнения гимна Дании и использованием пиротехники на трибунах. Отмечается, что соответствующий орган рассмотрит дело в ближайшее время.

Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал Чемпионата Европы по футболу. В полуфинальном матче англичане обыграли сборную Дании 2:1. Главный тренер Гарет Саутгейт считает победу заслуженной — он признает, что Дания была достойным соперником.

Финальный матч Евро состоится в воскресенье в Лондоне. Соперником англичан будет команда Италии.