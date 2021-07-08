Власти Японии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио на время проведения там летних олимпийских игр. Меры объясняют напряженной ситуацией с коронавирусом.

Олимпиада в Токио пройдет в условиях жёстких ограничений. Премьер страны объявил, что с понедельника, то есть менее чем за две недели до старта игр в столице снова начнет действовать режим ЧС. Перемещение жителей ограничат, в барах и ресторанах не будут продавать спиртное. В соседних с Токио районах ограничения тоже сохранятся. Премьер Японии Ёсихидэ Суга не исключил: если ситуация с коронавирусом улучшится ограничения в Токио отменят раньше. Пока же они продлятся до 22 августа. Болельщиков на Олимпиаду могут не пустить из-за ситуации с ковидом. Вопрос решат сегодня или завтра власти Японии вместе с руководством столицы и организаторами летних игр. В Токио приехал и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Спонсорам организаторы игр, как сообщает агентство Reuters, представили несколько сценариев присутствия зрителей на соревнованиях. Один из них подразумевает допуск ограниченного числа болельщиков, среди них будут только местные жители.

В Токио количество выявляемых случаев заражения коронавирусом вернулось на уровень двухмесячной давности. Последние дни в столице Японии выявляют около девятисот новых инфицированных. Ранее крупнейшие спонсоры Олимпиады предложили перенести её на несколько месяцев.