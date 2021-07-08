По данным издания «Проект», российские власти решили сократить количество негативных новостей перед выборами в Госдуму. Информированные источники утверждают, что против этого выступает Росстат.

В статистике Росстата, подвергающей сомнению заявления партии, власти видят «угрозу социальной стабильности», вспоминает бывший сотрудник аппарата правительства. Минимизировать информационные последствия от неприятных цифр пытаются самыми разными способами, например все статистические данные планируется выпускать как можно реже и в как можно более неудобное время, особенно перед выборами в Госдуму. Этот способ уже опробовали, и, как утверждают источники «Проекта», вероятнее всего, закрепят. Еще один прием — изменению методологии расчетов. Благодаря ему располагаемые доходы россиян в позапрошлом году не падали, а росли. Правда, только на бумаге. Еще одна чувствительная тема – демография, поднимать которую требуют майские указы президента. Сотрудникам Росстата под угрозой увольнения приходится занижать регионам прогноз по продолжительности жизни и завышать ожидаемую смертность. Манипуляция статистикой происходила повсеместно и во время эпидемии. Этим в частности можно объяснить тот факт, что официально от коронавируса в стране скончалось в разы меньше людей, чем следует из данных по избыточной смертности за время пандемии.

По информации источников «Проекта», предложение чиновников поддерживают ключевые фигуры в Кремле и Белом Доме. Первый зам.главы администрации президента Алексей Громов и зам.руководителя аппарата правительства Леонид Левин.