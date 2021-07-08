В Москве простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым

Гражданская панихида проходила в Центральном доме кино в центре столицы.

Десятки людей собрались возле Дома кино еще за полчаса до начала церемонии прощания с Меньшовым. Многие из них говорили о том, что уход режиссера является для них личной потерей. Между тем больших очередей перед входом в зал не было. Основные группы людей, которые хотели проводить Меньшова в последний путь, прошли примерно за 30-40 минут.

Проститься пришли и многие коллеги режиссера. Это актеры Александр Панкратов-Черный, Игорь Золотовицкий, Сергей Гармаш, Евгений Герасимов. Кроме того, возложили цветы помощник президента Владимир Мединский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Актер Максим Аверин, который также пришел проститься с Меньшовым, сказал, что режиссеру удалось попасть в душу каждому человеку.

На церемонию прощания пришла и вдова Меньшова, актриса Вера Алентова. Накануне сообщалось, что ее выписали из больницы, куда Алентова попала вместе с супругом с подозрением на коронавирус. Панихида завершилась около часа назад, по традиции гроб с телом Меньшова проводили аплодисментами.

Владимира Меньшова не стало в понедельник на 82-м году жизни. Он умер от последствий коронавируса. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.