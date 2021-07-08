Россия обещает помочь Таджикистану в случае нападения талибов, которые, судя по последним сообщениям, успешно наступают в Афганистане. Пока речь идет о помощи в рамках ОДКБ. Одновременно министр иностранных дел Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан.

Стоит напомнить, что советские войска находились на территории Афганистана в течение 10 лет. Ограниченный контингент был выведен в 1989 году. По официальным данным, погибли более 15 тысяч военнослужащих.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что Россия не станет вводить войска на территорию Афганистана. По оценке Гольца, обострение ситуации в Афганистане может привести к появлению десятков тысяч беженцев на российской территории.

Усиление талибов опасно для России, еще и тем, что в Центральной Азии появится новое ядро радикального исламизма, — пишет «Независимая газета». По ее оценке, талибы, скорее всего, возьмут власть в Афганистане, но прямая вооруженная агрессия в страны СНГ пока маловероятна.