УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала Чемпионата Европы между командами Англии и Дании. В частности, предстоит расследовать факт использования лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля во время пенальти.

Также будет рассмотрено ненадлежащее поведение болельщиков во время исполнения гимна Дании и использование пиротехники на трибунах.

Напомню – встреча завершилась победой англичан 2:1 в дополнительное время.