Московские власти отложили введение цифровых пропусков для посещения летних веранд. Ранее планировалось ввести их с 12 июля. Теперь веранды будут открыты для всех посетителей как минимум до 1-го августа.
2021-07-08T13:35:13+03:00
2021-07-08T13:35:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 08 июля 2021
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