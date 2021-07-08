В МВД сообщают о возбуждении 55 уголовных дел, связанных с подделкой документов по коронавирусу. Речь идет о поддельных сертификатах, свидетельствующих о вакцинации, справках о результатах ПЦР-тестов и медицинских отводах.

В Министерстве отмечают, что по шести делам дознание закончено, и они направлены в суд.