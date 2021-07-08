Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку по факту получения губернатором средств от иноагента

Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку по факту получения губернатором региона средств от иностранного агента. Об этом сайту МБХ медиа сообщил автор обращения в надзорное ведомство, член партии «Яблоко» Тимофей Безуглый. По его словам, в ответе Псковской прокуратуры не содержится никаких комментариев, а лишь цитируется текст федерального закона об иностранных агентах. Безуглый отметил, что будет обжаловать решение прокуратуры в суде.

В начале года псковский журналист Денис Камалягин, который был признан иностранным агентом, перевел незначительные суммы на личные номера телефонов губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы Александру Козловскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову.