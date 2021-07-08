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13:08, 08 июля 2021

В Туркмении бюджетникам отказываются выдавать загранпаспорта

В Туркмении в нескольких районах бюджетников предупредили, что не будут принимать заявки на получение загранпаспортов. Тем, у кого есть такие документы, предписано сдать их в миграционную службу, — сообщают корреспонденты туркменской службы Радио Свобода.
Отмечается, что руководители госучреждений не будут принимать на работу граждан, имеющих загранпаспорта.
В последние годы все больше граждан Туркмении уезжают на заработки или постоянное место жительства в другие страны. Власти пытаются этому помешать.
Российские власти считают Радио Свобода СМИ-иностранным агентом.



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