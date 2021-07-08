Глава российского МИДа Сергей Лавров расценивает как поражение США вывод американских войск из Афганистана. По словам Лаврова, Россия окажет поддержку Таджикистану в случае нападения. Эта тема будет предметом рассмотрения в ОДКБ. При этом министр уклонился от ответа на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистана. Лавров ограничился фразой «ответ очевиден», не уточнив, что имеет в виду.