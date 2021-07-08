В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Об этом сообщил в четверг начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. «Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту приобретения несуществующего QR-кода», — сказал Милованов на пресс-конференции в Москве. По его словам, фигурант дела купил подделку за 9 тысяч рублей. Кроме того, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.