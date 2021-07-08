Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что его мать скончалась после вакцинации. Николаев возмущен тем, что людям пожилого возраста разрешили делать прививки без предварительного обследования.

Депутат также пожаловался, что районный врач, которого вызывали дважды, не назначил должного лечения, а Скорая отказала госпитализировать его мать, несмотря тяжелое состояние.

В то же время в разговоре с изданием URA.ru. Николаев отказался от комментариев.