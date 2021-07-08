Третий день подряд количество умерших от коронавируса в России за сутки превышает 700 человек. Показатель смертности почти максимальный за всё время.

734 человека скончались от коронавируса за минувший день по стране. Такие данные указаны в отчёте Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. В сегодняшних сводках значится только на три умерших меньше, чем в минувший вторник, когда в России обновили исторический максимум количества умерших от Covid-19 за сутки. Общее же количество эпидемии по этим подсчётам приближается уже к 141 000.

Темпы заболеваемости в то же время остаются примерно на том же уровне. Со вчерашнего утра зафиксировали почти двадцать пять тысяч новых заражённых. Это на несколько сотен больше, чем фиксировали в конце прошлой неделе.

Больше всего заболевших, как обычно, в столице, то есть 6040 человек. За ней идёт Подмосковье, где зарегистрировали почти 2600 новых случаев, а потом – Санкт-Петербург, это в районе 1900 случаев. В остальных регионах счёт идёт на сотни или десятки заболевших.

Заболеваемость коронавирусом в России начало резко расти в первой половине июня. Ранее на этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова называли сложившуюся в стране ситуацию напряженной.