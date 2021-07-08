Москвичи жалуются на то, что не могут отказаться от приложения соцмониторинг даже после отрицательного теста

Москвичи продолжают жаловаться на работу приложения «Социальный мониторинг». Как рассказал радиостанции «Эхо Москвы» кинорежиссер Михаил Калмыков, он не смог снять социальный мониторинг даже после того, как получил отрицательный результат по тесту на коронавирус.

«Я получил отрицательный результат по тесту после болезни, то есть у меня все в порядке. В этом результате сказано, что все равно я должен соблюдать соцмониторинг. Я позвонил по всем телефонам, которые возможно, пытался узнать, поскольку я уже выздоровевший, каким образом можно ускорить снятие соцмониторинга. Везде только роботы, а там, где удалось до человека дозвониться, он как робот произносил заученный текст: я могу заранее снять по рекомендации и заключению врача, к которому я должен пойти в поликлинику, а туда я пойти не могу, потому что я на соцмониторинге. Вот такой замкнутый круг», — рассказал он.

Жалобы на приложение «Соцмониторинг» начались с момента его создания весной прошлого года. Тогда многие москвичи сообщали об ошибочно выписанных штрафах.

При этом в департаменте информационных технологий Москвы сообщалось, что приложение «Социальный мониторинг» можно удалить после того, как истек срок обязательного карантина или полного выздоровления пациента.