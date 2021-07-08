СК возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов. Речь идет о взятке в особо крупном размере в виде бесплатной аренды дома на Рублевском шоссе.

Максименко виновным себя не признает.