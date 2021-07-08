Власти Афганистана обещают защитить граждан, несмотря на серьезное военное обострение. Об этом сказал пресс-секретарь вооруженных сил Афганистана генерал Аджмал Шинвари: «Я хочу заверить жителей Афганистана в том, что афганские силы безопасности, полиция и народ направят всю свою силу и власть на защиту людей и страны при любых обстоятельствах. Несмотря на то, что мы столкнулись с множеством временных военных проблем, у нас есть и достижения. Мы добились доверия людей и политиков, а также поддержки международного сообщества».

Ранее запрещенное в России движение «Талибан» заявило о захвате более 160 районов Афганистана.