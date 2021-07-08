Россия готова оказать поддержку Душанбе в рамках двустороннего стратегического партнерства, — заявил российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на встрече с членами оперативной группы ОДКБ. Это организация Договора о коллективной безопасности, в которую помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
2021-07-08T12:35:00+03:00
2021-07-08T12:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 08 июля 2021
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