Пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса на базе НАТО В Литве была прервана из-за сигнала о тревоге. Как уточнило агентство ЭФЭ, неизвестный самолет появился в литовском воздушном пространстве. Других подробностей пока нет.