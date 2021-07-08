По данным издания «Проект», российские власти решили сократить количество негативных новостей перед выборами в Госдуму. В частности, основную статистику предлагается публиковать раз в неделю, а самые чувствительные данные, например, о смертности от коронавируса, будут появляться раз в месяц, по пятницам, — сообщают источники, близкие к правительству.

Собеседники издания утверждают, что предложение поддерживают две ключевых фигуры в Кремле и правительстве — первый зам.главы администрации президента Алексей Громов и зам.руководителя аппарата правительства Леонид Левин. Против такой инициативы выступил Росстат.