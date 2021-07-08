Продолжаются споры вокруг вчерашнего футбольного матча между командами Англии и Дании. Специалисты утверждают, что судья не должен был назначать пенальти, из-за которого хозяева вышли в финал Чемпионата Европы.

На сто второй минуте игры, когда нидерландский судья Дэнни Маккели назначил пенальти в ворота Дании, на поле был второй мяч, и получается, что по правилам матч нужно было остановить заранее. На это обратила внимание американская медиакомпания ESPN. Наличие на газоне второго мяча можно заметить и на многочисленных повторах главных моментов встречи – он был неподалёку от штрафной зоны датской команды, у углового флажка.

Пенальти в ворота Дании был назначен после падения английского атакующего Рахима Стерлинга. Нидерландский арбитр посчитал, что защитники сбили форварда. С этим были не согласны как многие пользователей социальных сетей, так и, например, футбольный тренер Леонид Слуцкий, который в эфире «Первого канала» отметил, что Стерлинг начал падать до контакта с оппонентом. Ту же позицию занял и вратарь датской команды Петр Шмейхель. После матча он называл решение судьи большой ошибкой и добавил, что люди будут спорить об этом еще долгое время.

Также на записях с матча видно, что непосредственно во время пенальти неизвестные светили в глаза датскому вратарю лазерной указкой, чтобы ему было труднее увидеть момент удара. Несмотря на это, Шмейхель всё же отразил первую попытку пробить. Английский форвард Гарри Кейн отправил мяч в сетку со второго раза, на добивании.

Англия обыграла вчера Данию со счётом 2:1. Теперь она поборется за первое место со сборной Италии. Финал Чемпионата Европы по футболу начнётся в воскресенье в десять вечера по Москве.