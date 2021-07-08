В Московском доме кино проходит церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым

В Москве прощаются с народным артистом, известным кинорежиссером Владимиром Меньшовым. Как сообщает ТАСС, на церемонию приехала вдова Вера Алентова. Вчера дочь Меньшова сообщила, что Алентову выписали из больницы, она вернулась домой.

Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, был режиссером фильмов «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли».

Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.