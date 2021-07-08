Летние веранды в Москве будут работать без системы QR-кодов до 1 августа

Летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. «По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — написал Собянин.
2021-07-08T12:05:02+03:00
2021-07-08T12:11:57+03:00
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12:05, 08 июля 2021
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