Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. «Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — написал он.