Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. «Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — написал он.
2021-07-08T12:03:11+03:00
2021-07-08T12:11:31+03:00
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12:03, 08 июля 2021
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