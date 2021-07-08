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11:35, 08 июля 2021

В Венгрии сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

В Венгрии сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Его раскритиковали европейские страны. ЕС не допустит дискриминации, — пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет закон внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться.


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