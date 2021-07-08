В Венгрии сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Его раскритиковали европейские страны. ЕС не допустит дискриминации, — пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет закон внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться.