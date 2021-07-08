Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер не считает политизированным процесс сертификации «Спутника» в ЕС

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер не считает политизированным процесс сертификации российской вакцины «Спутник» в Евросоюзе. Дипломат подчеркнул, что ведется техническая работа и предложил российским властям обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интерес к «Спутнику» за рубежом растет, несмотря на дискредитацию вакцины и информационные вбросы.

Тем временем госсекретарь при МИД Франции Клеманн Бонн считает, что странам Евросоюза следует быть осторожными и не признавать вакцины, созданные в России и Китае.