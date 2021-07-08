Алексей Пичугин переведен в Москву для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского

Бывший сотрудник Службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин переведен в Москву для дачи показаний по делу бывшего главы компании Михаила Ходорковского, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. О каком уголовном деле идет речь, собеседник агентства не уточнил.

Пичугин отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации трех убийств и четырех покушений на убийство. Виновным себя он не признает.