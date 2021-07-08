Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки выявлено почти 25 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 734 человека. Максимальный суточный прирост в Москве — более 6 тысяч. В Московской области 2,5 тысячи. В Санкт-Петербурге около двух тысяч новых заболевших. .
2021-07-08T12:05:00+03:00
2021-07-08T12:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 08 июля 2021
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