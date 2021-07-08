Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки выявлено почти 25 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 734 человека. Максимальный суточный прирост в Москве — более 6 тысяч. В Московской области 2,5 тысячи. В Санкт-Петербурге около двух тысяч новых заболевших. .