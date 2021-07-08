Церемония прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым проходит в Москве в Центральном доме кинематографистов. По свидетельству корреспондента «Эха Москвы», проститься с Меньшовым пришли десятки людей. На Васильевской улице выстроилась очередь.

Режиссер скончался в понедельник на 82-м году от осложнений после коронавируса. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.