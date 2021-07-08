Премьер-министр Японии объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа. Из-за коронавируса в стране растет заболеваемость. Менее чем через две недели в Токио должны открыться Олимпийские игры. В ближайшие дни власти и организаторы Олимпиады должны решить, допускать ли на соревнования японских болельщиков.
2021-07-08T11:31:00+03:00
2021-07-08T11:31:16+03:00
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11:31, 08 июля 2021
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