Премьер-министр Японии объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа. Из-за коронавируса в стране растет заболеваемость. Менее чем через две недели в Токио должны открыться Олимпийские игры. В ближайшие дни власти и организаторы Олимпиады должны решить, допускать ли на соревнования японских болельщиков.