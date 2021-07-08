В Роскосмосе считают, что космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности. Станция не будет проводить маневр уклонения.

По уточненным данным, некий объект приблизится к станции на полтора километра. Сейчас на МКС работают двое россиян, трое американцев, японец и француз.